Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Räuberischer Diebstahl+++Drogenfahrt und Hausdurchsuchung+++Unfall nach Alkoholkonsum

Wiesbaden (ots)

1. Räuberischer Diebstahl

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 11.04.2026, 05.50 Uhr

(nn) Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.50 Uhr, kam es in der Mainzer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Die Beteiligten hatten sich zuvor, da man sich kennt, dort verabredet. Im Verlauf der Verabredung kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte der Geschädigten ihr Mobiltelefon entwendete, was die Geschädigte sich nicht gefallen lassen wollte. Daraufhin schlug und trat der Beschuldigte mehrfach auf die Geschädigte ein. Als Zeugen hinzukamen flüchtete der Beschuldigte vom Tatort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

2. Drogenfahrt endet mit Hausdurchsuchung Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring Samstag, 11.04.2026, 04.00 Uhr

(nn) Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr wurde durch eine Polizeistreife eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die anschließende Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeuges förderte eine nicht unerhebliche Menge von Betäubungsmittel zu tage. Bei der daraufhin durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden nochmals Betäubungsmittel in geringer Menge sichergestellt.

3. Betrunken Unfall gebaut,

Wiesbaden, Kasteler Straße, Sonntag, 12.04.2026, 05:50 Uhr (js) Am Samstagmorgen kam es in der Kasteler Straße in Biebrich zu einem Verkehrsunfall, welcher wohl die Folge vorangegangenen Alkoholkonsums war. Gegen 05:50 Uhr befuhr eine 30-jährige Wiesbadenerin mit ihrem blauen VW die Kasteler Straße in Richtung Äppelallee, als sie in Höhe der Amöneburger Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie überfuhr zunächst eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte dann noch mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin des VW mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Dies hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheines zur Folge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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