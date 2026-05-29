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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aufbrüche von Baucontainern

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Aufbruch von Baucontainern

In der Nacht von Donnerstag, den 28.05.2026, 20:00 Uhr auf Freitag, den 29.05.2026, 06:00 Uhr brach die unbekannte Täterschaft in vier Baucontainer in der Von-Humboldt-Straße in Kirchberg ein. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Aufbruch von Baucontainer

In der Nacht von Donnerstag, den 28.05.2026, 18:00 Uhr auf Freitag, den 29.05.2026, 06:30 Uhr brach die unbekannte Täterschaft in einen Baucontainer in Wolpertshausen ein und entwendete mehrere Werkzeuge. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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