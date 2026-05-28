Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Rastatt kurz nach 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW, einem Transporter und einem Lastwagen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer die K3769 von der L77 kommend in Richtung Ottersdorfer Straße, als er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er zunächst mit einem Lastwagen und anschließend mit einem Transporter, woraufhin der Autofahrer am linken Fahrbahnrand zum Stehen kam. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er anschließend mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Auto und der Transporter waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. An den Fahrzeugen wird der Gesamtschaden auf etwa 16.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten des Polizeireviers Rastatt aufgenommen..

/lh

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