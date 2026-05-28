Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unterharmersbach, Wassertretanlage - Köder mit Schrauben ausgelegt, Hinweise erbeten

Unterharmersbach (ots)

Ein bislang Unbekannter hat offenbar in der Nähe der Wassertretstelle Hinterharmersbach einen mit Schlitzschrauben präparierten Hundeköder ausgelegt. Am Mittwochmorgen war eine Hundehalterin mit ihrem Hund im dortigen Bereich spazieren, als der Hund den ausgelegten Köder auf und in sein Maul nahm. Die Halterin reagierte schnell und konnte den Gegenstand noch rechtzeitig aus dem Maul ihres Hundes entfernen, bevor das Tier diesen verschluckte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang insbesondere Hundehalter zu erhöhter Vorsicht und bittet Spaziergänger, aufmerksam zu sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07835 547 490 bei den Beamten der Polizeipostens Zell am Harmersbach zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell