POL-OG: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Offenburg (ots)
Ein 22-jährger Mann soll in der Nacht auf Mittwoch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit einem Motorrad in der Schutterwälder Straße unterwegs gewesen sein. Beamte des Polizeireviers Offenburg beabsichtigten, den Fahrer einer Harley-Davidson aufgrund seiner Fahrweise einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf dem Parkplatz einer Tankstelle konnten ein Mann und eine Frau im nahen Umfeld der Maschine kontrolliert werden. Beide verneinten gegenüber den Beamten die Fahrereigenschaft. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, überprüften die Beamten seine Personalien. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Zudem erhärtete sich der Verdacht gegen den 22-Jährigen durch vor Ort eingesehene Videoaufzeichnungen, welche ihn als tatsächlichen Fahrzeugführer zeigten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Motorrad wurde auf der Rückseite des Gebäudes abgestellt und von einem Bekannten des 22-Jährigen abgeholt.
/jg
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