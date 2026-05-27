POL-OG: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Rheinau (ots)
Am Dienstagabend kam es in Rheinau gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Beim Einbiegen auf die Hauptstraße soll der aus der Lichtenberger Straße kommende Autofahrer einen auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen dem 43-jährigen Radfahrer und dem PKW. Beim Sturz prallte der Radfahrer mit dem Kopf gegen Windschutzscheibe des PKW und wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte des Polizeireviers Kehl aufgenommen.
/lh
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