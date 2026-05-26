Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, B3 - Schwerer Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Bietigheim (ots)

Die bei dem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagnachmittag zunächst schwer verletzte Fahrerin eines Peugeot erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die 76-Jährige wurde durch die Kollision in ihrem Kleinwagen eingeklemmt und musste zur Reanimation daraus befreit werden. Ersten Ermittlungen zufolge führte eine Vorfahrtsverletzung an der dortigen Kreuzung zum folgenschweren Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die dortige Ampelanlage war nach aktuellen Kenntnissen zum Unfallzeitpunkt defekt/außer Betrieb. Der genaue Ablauf des Verkehrsunfalls ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zur Rekonstruktion des Unfalls und zur Erstellung eines Ablaufgutachtens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. /ma

Erstmeldung vom 26.05.2026 - 15:58 Uhr

Bietigheim, B3 - Schwerer Verkehrsunfall

Aktuell sind Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit den Maßnahmen rund um einen Verkehrsunfall zwischen Bietigheim und Muggensturm beschäftigt. Gegen 15:15 Uhr kam es an der Kreuzung K3737 / B3 zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Hierbei wurde die am Unfall beteiligte Autofahrerin schwer verletzt.

/ma

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