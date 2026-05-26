POL-OG: Kehl - Fahrradeigentümer gesucht
Kehl (ots)
Ein herrenloses Fahrrad der Marke "Scott" inklusive Kindersitz und Jacke wurde am Pfingstsonntag gegen 20:30 Uhr auf einem Radweg parallel der B28, unweit der dortigen Kinzigbrücke, gefunden und wartet nun auf seinen rechtmäßigen Eigentümer. Auf dem Rahmen des schwarzen Fahrrads befindet sich ein gelber Schriftzug mit dem Markennamen "Scott". Über dem Hinterrad ist ein grauer Polisport-Kindersitz angebracht. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.
/lh
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