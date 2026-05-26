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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrradeigentümer gesucht

POL-OG: Kehl - Fahrradeigentümer gesucht
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Kehl (ots)

Ein herrenloses Fahrrad der Marke "Scott" inklusive Kindersitz und Jacke wurde am Pfingstsonntag gegen 20:30 Uhr auf einem Radweg parallel der B28, unweit der dortigen Kinzigbrücke, gefunden und wartet nun auf seinen rechtmäßigen Eigentümer. Auf dem Rahmen des schwarzen Fahrrads befindet sich ein gelber Schriftzug mit dem Markennamen "Scott". Über dem Hinterrad ist ein grauer Polisport-Kindersitz angebracht. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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