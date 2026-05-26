Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Exhibitionistische Handlung am Baggersee endet mit vorläufiger Festnahme

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Am Freitagmittag (22.05.2026) endete eine exhibitionistische Handlung an einem Baggersee in Wintersdorf für einen 36-Jährigen mit einer vorläufigen Festnahme. Der mutmaßliche Exhibitionist soll sich gegen Freitagmittag vor den Augen einer Frau selbst befriedigt und die 41-Jährige dabei aktiv beobachtet haben. Dies meldete die ungewollte Beobachterin des Vorfalls sogleich der Polizei. Der Mann verließ die Örtlichkeit anschließend mit einem Fahrzeug. Dieses konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später parkend in einem Wohngebiet festgestellt werden, wobei der Verdächtige noch auf dem Fahrersitz saß. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des 36-Jährigen wurde beschlagnahmt. Nach der Blutentnahme in einem örtlichen Klinikum erwartet den Mittdreißiger nun eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung sowie wegen Trunkenheit im Verkehr.

/lh

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