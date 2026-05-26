POL-OG: Willstätt - Schwerer Verkehrsunfall durch Handynutzung am Steuer
Willstätt (ots)
Die offenbare Handynutzung während einer Rollerfahrt endete am Montagnachmittag in einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer schwerverletzt und ein 42-jähriger Autofahrer leichtverletzt wurde. Gegen 15.55 Uhr war der Rollerfahrer mit seinem Fahrzeug auf der Verbindungsstraße zwischen Kehl-Bordersweier und Willstätt-Legelshurst unterwegs, als er auf Höhe des dortigen Waldabschnitts, unmittelbar nach einer Rechtskurve sein Mobiltelefon genutzt haben soll. In Folge des von dem Verkehr abgewandten Blickes auf das Smartphone soll der Manń gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und das entgegenkommende Auto nicht bemerkt haben. Trotz Ausweichmanövers des 42-jährigen Autofahrers kam es zu einer Kollision des Rollers mit der Seite des Autos. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Der PKW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 16.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen.
/lb
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