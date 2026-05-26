POL-OG: Renchen, Erlach - Polizei bittet um Hinweise
Renchen, Erlach (ots)
Warum und wie sechs Meerschweinchen am Freitag vor Pfingsten (22. Mai 2026) in der Renchener Straße zu Tode gekommen sind, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Untersuchungen von Veterinären. Fest steht, dass die Eigentümerin der Tiere am Freitagmorgen voller Bestürzung sechs tote Meerschweinchen in und außerhalb ihres beschädigten Geheges im Garten vorgefunden hat. Um die Umstände des Vorfalls aufzuklären, haben die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tod der Meerschweinchen entsprechende Beobachtungen gemacht oder etwas gehört haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.
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