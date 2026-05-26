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POL-OG: Renchen, Erlach - Polizei bittet um Hinweise

POL-OG: Renchen, Erlach - Polizei bittet um Hinweise
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Renchen, Erlach (ots)

Warum und wie sechs Meerschweinchen am Freitag vor Pfingsten (22. Mai 2026) in der Renchener Straße zu Tode gekommen sind, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Untersuchungen von Veterinären. Fest steht, dass die Eigentümerin der Tiere am Freitagmorgen voller Bestürzung sechs tote Meerschweinchen in und außerhalb ihres beschädigten Geheges im Garten vorgefunden hat. Um die Umstände des Vorfalls aufzuklären, haben die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Tod der Meerschweinchen entsprechende Beobachtungen gemacht oder etwas gehört haben, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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