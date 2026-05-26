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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Garagenbrand

Oberwolfach (ots)

Ein mutmaßlich durch ein Ladegerät in Brand geratenes Motorrad hat am Montagabend gegen 19.20 Uhr in der Rosenstraße zu einem Garagenbrand und folglich zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der schnelle Einsatz der Feuerwehren aus Oberwolfach und umliegenden Gemeinden konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus, in welchem sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen aufgehalten haben sollen, verhindern. Die Wehrleute konnten den Brand löschen und alle Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder sowie vier Fahrräder aus der Garage bergen. An den geborgenen Fahrzeuge entstanden durch das Feuer und/oder durch den Ruß wirtschaftliche Totalschäden. Auch das Holzgebälk der Garage über dem Motorradstandplatz wurde erheblich beschädigt. Schaden im angrenzenden Wohngebäude durch Rauch und Ruß sind ebenfalls nicht auszuschließen und bedürfen der weiteren Ermittlungen. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Der Gesamtsachschaden wurde vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Maßnamhemn durch Beamte des Polizeireviers Haslach, haben deren Kollegen des Polizeipostens Wolfach die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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