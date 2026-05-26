POL-OG: Oberwolfach - Garagenbrand
Oberwolfach (ots)
Ein mutmaßlich durch ein Ladegerät in Brand geratenes Motorrad hat am Montagabend gegen 19.20 Uhr in der Rosenstraße zu einem Garagenbrand und folglich zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der schnelle Einsatz der Feuerwehren aus Oberwolfach und umliegenden Gemeinden konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus, in welchem sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen aufgehalten haben sollen, verhindern. Die Wehrleute konnten den Brand löschen und alle Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder sowie vier Fahrräder aus der Garage bergen. An den geborgenen Fahrzeuge entstanden durch das Feuer und/oder durch den Ruß wirtschaftliche Totalschäden. Auch das Holzgebälk der Garage über dem Motorradstandplatz wurde erheblich beschädigt. Schaden im angrenzenden Wohngebäude durch Rauch und Ruß sind ebenfalls nicht auszuschließen und bedürfen der weiteren Ermittlungen. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Der Gesamtsachschaden wurde vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Maßnamhemn durch Beamte des Polizeireviers Haslach, haben deren Kollegen des Polizeipostens Wolfach die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
/lb
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