POL-OG: Schuttertal - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab!
Offenburg (ots)
Am Abend des Pfingstsonntags ereignete sich im Schuttertal ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 24-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Motorradfahrer befuhr gegen 19.00 Uhr die L110 und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer abschüssigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Hauswand und anschließend mit einem an der Örtlichkeit abgestellten Pkw. Zur Bergung des Verletzten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Motorradfahrer zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum verbrachte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Haslach und des Unfalldienstes Offenburg, waren bis gegen 21.15 Uhr mit der Unfallaufnahme betraut.
/DLF
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