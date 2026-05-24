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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, L103 - Lkw touchiert und weitergefahren

Ettenheim (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 08:40 Uhr an der Anschlussstelle Ettenheim der A5 zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw VW und Wohnanhänger, von Kappel-Grafenhausen über die L103 zur Anschlussstelle Ettenheim gefahren und wollte auf die A5 in Richtung Süden auffahren. Er dürfte beim Einleiten des Abbiegevorgangs zu weit nach rechts auf die nach Ettenheim weiterführende Fahrspur gekommen sein. Ein dort fahrender Pkw Dacia leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies bemerkte ein folgender Pkw Mercedes zu spät, weshalb er dem Dacia auffuhr. Das Gespann mit dem Wohnwagen touchierte während des weiteren Abbiegevorgangs einen von der A5 abfahrenden Sattelzug MAN, der Richtung Kappel-Grafenhausen abbiegen wollte. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine verständigte Streife der Verkehrspolizei Freiburg konnte ihn schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den 41 Jahre alten Fahrer des Gespanns wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Das Polizeirevier Lahr führt die weiteren Ermittlungen.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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