Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, B500 - Motorradfahrer schwer verletzt

Seebach, B500 (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr auf der B500 zwischen Ruhestein und Mummelsee zu einem alleinbeteiligten Unfall eines 24-jährigen Ducati-Fahrers. Der Mann befuhr mit einer Gruppe anderer Motorradfahrer die B500 in Richtung Mummelsee, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Landung des Hubschraubers musste die B500 zeitweise voll gesperrt werden. Der am Kraftrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/CCT

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