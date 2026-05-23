PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, B500 - Motorradfahrer schwer verletzt

Seebach, B500 (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr auf der B500 zwischen Ruhestein und Mummelsee zu einem alleinbeteiligten Unfall eines 24-jährigen Ducati-Fahrers. Der Mann befuhr mit einer Gruppe anderer Motorradfahrer die B500 in Richtung Mummelsee, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Landung des Hubschraubers musste die B500 zeitweise voll gesperrt werden. Der am Kraftrad entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/CCT

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 18:43

    POL-OG: Offenburg, Elgersweier, B33 - Pkw überschlägt sich

    Offenburg, Elgersweier, B33 (ots) - Am Samstagmittag ereignete sich auf der B33 in Höhe Elgersweier, in Fahrtrichtung Offenburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrzeuglenker leicht verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr kollidierte der Fahrer eines Subaru aus bislang unbekannter Ursache zunächst mit der Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und blieb ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 06:11

    POL-OG: Ettenheim - Vorfahrt missachtet

    Ettenheim (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Pkw wurde am Freitagnachmittag in Ettenheim eine Person schwer verletzt. Gegen 17:00 Uhr wollte eine 85 Jahre alte Dame mit ihrem Pkw VW von der Industriestraße auf die B3 in Richtung Ringsheim einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 48 Jahre alte Frau auf einem Dreirad-Roller der Marke Piaggio. Durch den Sturz verletzte sich die ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 17:38

    POL-OG: Hohberg, A5 - Fahrzeugbrand

    Hohberg (ots) - Am Freitagnachmittag geriet auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr ein Pkw Ford in Brand. Ein 61 Jahre alter Fahrer war gegen 16:10 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sich Flammen im Bereich der Motorhaube entwickelten. Er konnte auf dem Standstreifen anhalten und den Pkw unverletzt verlassen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Für die Dauer der Lösch- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren