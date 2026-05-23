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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier, B33 - Pkw überschlägt sich

Offenburg, Elgersweier, B33 (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich auf der B33 in Höhe Elgersweier, in Fahrtrichtung Offenburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrzeuglenker leicht verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr kollidierte der Fahrer eines Subaru aus bislang unbekannter Ursache zunächst mit der Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich auf der Seite liegend in der Böschung stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigungsarbeiten musste die B33 in Fahrtrichtung Offenburg bis etwa 15:00 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen.

/CCT

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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