Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier, B33 - Pkw überschlägt sich

Offenburg, Elgersweier, B33 (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich auf der B33 in Höhe Elgersweier, in Fahrtrichtung Offenburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fahrzeuglenker leicht verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr kollidierte der Fahrer eines Subaru aus bislang unbekannter Ursache zunächst mit der Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich auf der Seite liegend in der Böschung stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigungsarbeiten musste die B33 in Fahrtrichtung Offenburg bis etwa 15:00 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen.

/CCT

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