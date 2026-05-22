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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, A5 - Fahrzeugbrand

Hohberg (ots)

Am Freitagnachmittag geriet auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr ein Pkw Ford in Brand. Ein 61 Jahre alter Fahrer war gegen 16:10 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sich Flammen im Bereich der Motorhaube entwickelten. Er konnte auf dem Standstreifen anhalten und den Pkw unverletzt verlassen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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