Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, A5 - Fahrzeugbrand

Hohberg (ots)

Am Freitagnachmittag geriet auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr ein Pkw Ford in Brand. Ein 61 Jahre alter Fahrer war gegen 16:10 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sich Flammen im Bereich der Motorhaube entwickelten. Er konnte auf dem Standstreifen anhalten und den Pkw unverletzt verlassen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

/ BME

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