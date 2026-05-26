POL-OG: Baden-Baden - Sexuelle Belästigung und Beleidigung
Baden-Baden (ots)
Wegen sexueller Belästigung sowie anschließender Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten muss sich seit Montagmittag ein 30-jähriger Mann verantworten. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurden gegen 12:40 Uhr in eine örtlichen Therme gerufen, nachdem dort nNach derzeitigem Ermittlungsstand der 30-Jährige eine gleichaltrige Frau in sexueller Weise belästigt haben. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung war der Tatverdächtige verbal aggressiv. Er richtete seinen Unmut gegen einen Polizeibeamten und beleidigte diesen mehrfach. Der Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Baden-Baden gebracht. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.
/ml
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