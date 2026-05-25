POL-OG: Baden-Baden - Gestürzter Radfahrer erleidet schwere Verletzungen!
Offenburg (ots)
Am Pfingstsonntag zog sich ein 83-Jähriger beim Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zu. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr in der Breisgaustraße. Durch Ersthelfer und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebenserhaltende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Wie es zum alleinbeteiligten Sturz des Fahrradfahrers kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden. Der verunfallte Fahrradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht.
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