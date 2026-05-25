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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gestürzter Radfahrer erleidet schwere Verletzungen!

Offenburg (ots)

Am Pfingstsonntag zog sich ein 83-Jähriger beim Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zu. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr in der Breisgaustraße. Durch Ersthelfer und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebenserhaltende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Wie es zum alleinbeteiligten Sturz des Fahrradfahrers kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden. Der verunfallte Fahrradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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