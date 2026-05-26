POL-OG: Offenburg - Einbruch in Baustellencontainer
Offenburg (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es in Offenburg zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Baustellengelände in der Nähe der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Brücke. Im Visier der Unbekannten stand ein dortiger Baucontainer, welcher mittels eines Vorhängeschlosses gesichert war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelang es den Tätern jedoch, das Schloss unbemerkt zu öffnen. Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie im Anschluss diverses Werkzeug sowie Baugeräte. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor. Diese dürfte sich jedoch im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.
/ml
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