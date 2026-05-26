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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Baustellencontainer

Offenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es in Offenburg zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Baustellengelände in der Nähe der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Brücke. Im Visier der Unbekannten stand ein dortiger Baucontainer, welcher mittels eines Vorhängeschlosses gesichert war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelang es den Tätern jedoch, das Schloss unbemerkt zu öffnen. Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie im Anschluss diverses Werkzeug sowie Baugeräte. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor. Diese dürfte sich jedoch im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ml

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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