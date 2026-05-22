Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall auf Einsatzfahrt: Streifenwagen beschädigt - 2605074

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Erkrath (ots)

In Erkrath ist am Donnerstag (21. Mai 2026) ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt verunfallt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war Folgendes geschehen:

Gegen 18:25 Uhr beobachteten Zeugen an der Straße "Heide" eine augenscheinlich erheblich betrunkene Autofahrerin. Folgerichtig wurde die Polizei alarmiert, die daraufhin einen Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandte.

Im Rahmen der Einsatzfahrt zur Heide geriet der Streifenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen beim Abbiegen von der Mettmanner Straße auf die Metzkausener Straße von der Fahrbahn. Hierbei stieß er mit dem rechten Vorderrad gegen eine Bordsteinkante, wobei die Airbags auslösten.

Bei dem Unfall wurde der Streifenwagen erheblich beschädigt. Der Mercedes Vito war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zurzeit des Unfalls befanden sich in dem Streifenwagen zwei Polizeibeamte sowie ein 16-jähriger Fachoberschüler der Polizei NRW. Die Polizisten verblieben unverletzt - währenddessen wurde der 16-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, welches er jedoch noch am Abend wieder verlassen konnte.

Unterdessen konnte die Besatzung eines anderen Streifenwagens der Polizei die betrunkene Autofahrerin wenig später stellen. Bei ihr handelte es sich um eine 54-jährige Düsseldorferin. Sie hatte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Zur weiteren Beweisführung musste sie daher mit zur Wache, wo ihr eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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