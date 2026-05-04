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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehr entdeckt bei Brand in Halver mögliche illegale Chemikalien - Ermittlungen wegen Verdachts auf ein Drogenlabor

Halver (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Firmengebäude in Halver (Straße "Vömmelbach" in 58553 Halver) alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einer Zwischendecke fest, der zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Im Rahmen der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr in einem vermieteten Teilkomplex des Gebäudes zahlreiche Chemikalien. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei teilweise um hochätzende Substanzen. Aufgrund der Art und Menge der aufgefundenen Stoffe kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass diese zur Herstellung synthetischer Drogen genutzt wurden. Es besteht folglich der Verdacht, dass es sich bei der betroffenen Örtlichkeit um ein sogenanntes Drogenlabor handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat für organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen geführt und dauern an. Parallel dazu wird der Abtransport der sichergestellten Substanzen vorbereitet, der aufgrund der Gefährlichkeit und Beschaffenheit der Stoffe aufwendig ist.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in den vergangenen Wochen oder Monaten im Bereich der Straße "Vömmelbach" in Halver verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Von besonderem Interesse sind dabei auch Hinweise auf auswärtige oder möglicherweise ausländische Fahrzeuge, die sich regelmäßig oder auffällig in dem Bereich bewegt haben. Insbesondere erstellte Fotos bzw. Videos oder sonstige Beobachtungen können für die weiteren Ermittlungen hilfreich sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Auskünfte erteilt werden. (sch)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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