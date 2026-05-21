Polizei Mettmann

POL-ME: Auto überschlug sich: 18-Jähriger trotz schwerem Unfall unverletzt - 2605073

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Monheim am Rhein (ots)

Augenscheinlich gleich mehrere Schutzengel hatte am Mittwochabend (20. Mai 2026) ein 18 Jahre alter Autofahrer in Monheim am Rhein, als er bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verlor und verunfallte: Obwohl sich das Auto überschlug und gegen eine Mauer prallte, blieb der junge Monheimer glücklicherweise unverletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand war Folgendes geschehen:

Gegen 22 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Hyundai i20 über die Alfred-Nobel-Straße in Richtung der Langenfelder Straße. Kurz vor der Einfahrt eines dortigen Werksgeländes wollte er ein vor ihm fahrendes Auto überholen.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen nahm er hierbei eine Verkehrsinsel zu spät wahr. Beim Versuch, dieser auszuweichen, kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Grünfläche, auf der sich der Hyundai überschlug, ehe er gegen eine Mauer prallte und auf der Seite liegen blieb.

Der Werkschutz der vor Ort ansässigen Firma alarmierte daraufhin die Rettung und die Polizei. Vor Ort wurde jedoch festgestellt, dass der 18-Jährige großes Glück gehabt hatte und bei dem Unfall unverletzt geblieben war. Sein Wagen erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige auf Höhe des Unfallortes die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten haben soll.

Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten polizeilichen Schätzungen dürfte sich dieser jedoch auf eine mittlere vierstellige Summe belaufen. Ob der Unfallverursacher im Besitz seiner Fahrerlaubnis bleiben wird oder ein Aufbauseminar durchführen muss, wird im weiteren Verlauf durch die Führerscheinstelle entschieden. Die Polizei fertigte hierzu einen entsprechenden Bericht.

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