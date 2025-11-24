PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Twedt: Fahrzeug kollidiert mit Netzverteilerkasten und Zaun - Verursacher gesucht

Twedt (ots)

Am frühen Montagmorgen (24.11.2025) kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße Boholzau, Twedt, mit einem Zaun, einem Briefkasten sowie einem Verteilerkasten. Es entstand hoher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der oder die Fahrzeugführer/-in flüchtete vom Unfallort.

Im Bereich des Unfallortes ist die durch den Verursacher befahrene Straße (Kreisstraße 46) stark abschüssig und endet an einer Einmündung gegenüber des Unfallortes. Das Fahrzeug kam augenscheinlich zwischen 01:00 Uhr nachts und 09:00 Uhr morgens von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Zaun und beschädigte einen Verteilerkasten für Glasfaseranschlüsse.

Das Unfallfahrzeug weist nach ersten Erkenntnissen Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Am Unfallort konnten ein hellgelber Türgriff und folierte Fahrzeugbruchstücke sichergestellt werden. Mindestens eine Seitenscheibe des Fahrzeuges muss geborsten sein, da zugehörige Glassplitter aufgefunden wurden.

Die Polizeistation Böklund hat die weiteren Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise auf die verursachende Person oder auf ein hellgelbes Fahrzeug, dass Schäden im Bereich der Beifahrerseite aufweist, geben?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel.: 04623-9089920 oder per E-Mail an boeklund.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

