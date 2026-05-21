POL-ME: 74-jähriger Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2605071
Monheim am Rhein (ots)
Am Mittwoch, 20. Mai 2026, stürzte in Monheim am Rhein ein 74-jähriger Fahrradfahrer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 15:10 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg des Fuchspfads. Als er in Höhe der Hausnummer 2 beabsichtigte, auf die Straße zu wechseln, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.
Der Senior wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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