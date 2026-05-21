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POL-ME: Hyundai Santa Fe gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605069

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Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, wurde in Erkrath-Unterfeldhaus ein weißer Hyundai Santa Fe entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20 Uhr parkte ein 33-jähriger Erkrather seinen weißen Hyundai Santa Fe am Straßenrand am Millrather Weg in Höhe der Hausnummer 105. Gegen 23:45 Uhr stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den sieben Jahre alten SUV mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Millrather Weg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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