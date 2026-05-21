POL-ME: Vermisste 88-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2605068
Ratingen (ots)
Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2605067) berichtete, hatten Polizistinnen und Polizisten seit Mittwoch, 20. Mai 2026, auch mit Hilfe eines Mantrailers und eines Polizeihubschraubers nach der vermissten 88-jährigen Ratingerin gesucht.
Mit großer Erleichterung konnte die Polizei noch in der Nacht ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem die Seniorin von Einsatzkräften auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet angetroffen werden konnte. Sie ist den Umständen entsprechend wohlauf.
Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 88-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.
Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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