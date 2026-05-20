Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605064

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Hilden / Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstag, 19. Mai 2026, gegen 14:45 Uhr, bis Mittwoch, 20. Mai 2026, gegen 0 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Johann-Strauss-Weg in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Mittwoch, 20. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 3:45 Uhr in eine Spielhalle an der Bahnhofstraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt, öffneten gewaltsam mehrere Spielautomaten und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Einsatzkräfte der Polizei keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Dienstag, 19. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12 und 12:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Solinger Straße in Höhe des Immigrather Platzes in Langenfeld-Immigrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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