Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: mit 80 km/h durch die 30er Zone - 2605063

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Ratingen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Montag, 18. Mai 2026, die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Brandenburger Straße in Ratingen, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu überprüfen. Dabei stach eine Autofahrerin heraus, die mit 50 km/h zu viel unterwegs war.

242 Fahrzeuge fuhren zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr durch die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings überschritten 26 Fahrerinnen und Fahrer die erlaubten 30 km/h. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Autofahrerin aus Mettmann, die abzüglich der Toleranz 50 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Bußgeld von 400 Euro und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

Im Rahmen der Verkehrsstrategie #LEBEN kündigen wir Geschwindigkeitskontrollen nicht mehr an, um den Kontrolldruck auf den Straßen im Kreis zu erhöhen.

Wir berichten regelmäßig über die Ergebnisse an ausgewählten Standorten, aber stellen klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zu hohes Tempo ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

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