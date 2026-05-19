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POL-ME: Volvo brannte: Polizei geht von Brandstiftung aus - 2605060

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Monheim am Rhein (ots)

Im Berliner Viertel in Monheim am Rhein brannte in der Nacht auf Dienstag (19. Mai 2026) ein Volvo V50. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 1:15 Uhr fuhr ein Monheimer mit seinem Auto über die Lichtenberger Straße. Hierbei stellte der Mann ein auf einem Anwohnerparkplatz geparktes Auto fest, welches in Vollbrand stand. Daraufhin alarmierte der Mann den Notruf der Polizei. Die Einsatzkräfte, die gerade im Berliner Viertel auf Streife waren, trafen nur wenige Augenblicke später am Brandort auf Höhe der Hausnummer 62 ein. Sie forderten umgehend die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein an, die ebenfalls schnell vor Ort war und den Brand schlussendlich löschen konnte. Die Polizei fahndete unterdessen im Umfeld des Brandortes nach verdächtigen Personen, konnte jedoch keine antreffen.

Der entstandene Sachschaden war groß: So war der komplette Motorraum ausgebrannt - zudem wurden zwei Fahrzeuge, die jeweils neben dem Auto geparkt waren, durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei handelte es sich um einen Ford Transit und einen VW Golf. An beiden Autos war jeweils aufgrund der Hitze der Lack abgeplatzt und zudem waren Teile der Kunststoffverkleidungen geschmolzen.

Der Volvo wurde als Beweismittel spurenschonend beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die anderen beiden Autos verblieben vor Ort.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und geht nach ersten Erkenntnissen am Brandort davon aus, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bei den Ermittlungen bislang jedoch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Dienstag (19. Mai 2026) verdächtige Personen im Bereich des Brandortes an der Lichtenberger Straße beobachtet oder weiß unter Umständen sogar, wer das Auto in Brand gesetzt hat? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

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