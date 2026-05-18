Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605058

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Sonntag, 10. Mai 2026, bis Freitag, 15. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Florastraße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen durch die Wohnungstür gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie Bargeld sowie einen Möbeltresor. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Donnerstag, 14. Mai 2026, bis Samstagabend, 16. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bogenstraße in Heiligenhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen die Haustür gewaltsam auf und drangen so in die Wohnräume ein, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Freitag, 15. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kruppstraße. In der Zeit von 9 Uhr bis 22 Uhr brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter die Tür der Wohnung in der ersten Etage auf. Ob die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 14. Mai 2026, bis Sonntag, 17. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Blücherstraße in Ratingen-Lintorf. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitagabend, 15. Mai 2026, bis Samstagmorgen, 16. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in die Werkstatt eines Autohauses an der Seibelstraße in Mettmann. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 9 Uhr in die Werkstatt ein und entwendeten diverses Werkzeug. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Samstag, 14. Mai 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Bruchhauer Weg ein. In der Zeit von 23 Uhr bis 6:45 Uhr drangen sie durch ein Küchenfenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen, während die Bewohner im ersten Obergeschoss schliefen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie eine geringe Menge Bargeld und flohen unerkannt. Erst am Morgen bemerkten die Bewohner den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 13. Mai 2026, bis Freitagmorgen, 15. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hans-Holbein-Straße in Erkrath. In der Zeit von 16 Uhr am Mittwochnachmittag bis 11 Uhr am Freitagmorgen brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Haustür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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