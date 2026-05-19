Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605062

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitag, 15. Mai 2026, gegen 15 Uhr, bis Montag, 18. Mai 2026, gegen 6:20 Uhr, haben sich noch unbekannte Täterinnen oder Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der Ellerstraße in Hilden verschafft. Sie öffneten gewaltsam mehrere Container. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Montag, 18. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:30 und 19:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt und entwendeten einen Schranktresor mit Bargeld in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montag, 18. Mai 2026, sind drei noch unbekannte Täter gegen 10:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hinter den Gärten" in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die abwesende Bewohnerin bemerkte den Einbruch mithilfe von Überwachungskameras und alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr feststellte konnte. Einer der drei Täter trug eine grüne Jacke, ein anderer eine Weste mit roten Ärmeln und einer war schwarz bekleidet. Die Männer verdeckten ihre Gesichter mit weißen FFP2-Masken. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag, 17. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:30 und 11 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Opladener Straße in Höhe des Berliner Platzes in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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