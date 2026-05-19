Polizei Mettmann

POL-ME: Von Fahrbahn abgekommen und verunfallt - 2605059

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Velbert (ots)

Am Montagabend, 18. Mai 2026, kam in Velbert ein 28-Jähriger mit einem VW Golf von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Autos. Leicht verletzt wurde er ambulant behandelt. Es entstand ein erheblicher Schaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Velberter mit einem VW Golf die Bernsaustraße in Richtung Neviges. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen zwei Autos, die im Einmündungsbereich zur Elberfelder Straße auf dem Gehweg geparkt waren. Sowohl der Kia als auch der Seat Ibiza wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen Betonkübel sowie dort aufgestellte Verkehrszeichen geschoben und schwer beschädigt.

Der Velberter erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ergaben sich Hinweise, dass der 28-Jährige sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Die Einsatzkräfte ordneten zur weiteren Beweisführung die Entnahme einer Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro.

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