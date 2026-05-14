Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Einbruch in Tierklinik

Gelsenkirchen (ots)

Am 13.05.2026 gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft zwei Einbrecher in einer Tierklinik auf der Lockhofstraße in Gelsenkirchen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden Personen u.a. auf das angrenzende Gelände eines Autohauses. Es wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche hinzugezogen und anschließend das Gelände durchsucht. Hierbei konnte ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, welcher sich unter einem Fahrzeug versteckt hatte. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Teile der Tatbeute, welche die Täter auf der Flucht fallen ließen, konnten aufgefunden werden. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht aufgefunden werden und ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen hierzu dauern an.

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