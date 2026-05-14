PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Einbruch in Tierklinik

Gelsenkirchen (ots)

Am 13.05.2026 gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft zwei Einbrecher in einer Tierklinik auf der Lockhofstraße in Gelsenkirchen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden Personen u.a. auf das angrenzende Gelände eines Autohauses. Es wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche hinzugezogen und anschließend das Gelände durchsucht. Hierbei konnte ein 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, welcher sich unter einem Fahrzeug versteckt hatte. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Teile der Tatbeute, welche die Täter auf der Flucht fallen ließen, konnten aufgefunden werden. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht aufgefunden werden und ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Schöpper,PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:42

    POL-GE: Polizei stellt tatverdächtigen Räuber

    Gelsenkirchen (ots) - An einem Tatort an der Ahstraße in der Altstadt wurden Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend, 12. Mai 2026, gegen 19.30 Uhr von zwei 13-Jährigen aus Gelsenkirchen erwartet. Beide gaben an, kurz vor Eintreffen der Beamten körperlich angegangen und ausgeraubt worden zu sein. Einer der beiden Gelsenkirchener berichtete, dass er im Treppenhaus des Parkhauses auf der Ahstraße auf einen ihm ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 11:12

    POL-GE: Fahrradstaffel verstärkt im Stadtgebiet unterwegs

    Gelsenkirchen (ots) - Die Fahrradstaffel der Polizei Gelsenkirchen hat am Montag, 11. Mai 2026, verstärkte Präsenz im Stadtgebiet gezeigt. Schwerpunkte waren dabei der Innenstadtbereich und verkehrsberuhigte Bereiche sowie Parkverstöße zum Nachteil von Fahrradfahrern. Im Bereich der Hüssenerstraße wurden zum Beispiel im verkehrsberuhigten Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die erlaubte ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:41

    POL-GE: Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr

    Gelsenkirchen (ots) - Das europaweite Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network) setzt sich dafür ein, die Straßen sicherer zu machen. Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "Truck & Bus" hat die Polizei Gelsenkirchen von Montag, 4. Mai 2026, bis Sonntag, 10. Mai 2026, im gesamten Stadtgebiet den Fokus auf Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr gerichtet. Unter anderem bei einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren