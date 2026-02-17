PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Fastnachtsumzug Niedermoschel verläuft bei guter Stimmung störungsfrei

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag fand in Niedermoschel zum wiederholten Male der Fastnachtsumzug statt.

Mit 17 großen Motivwagen und 6 Fußgruppen startete das Ereignis gegen 14:11 Uhr und zog sich durch den gesamten Innenortsbereich von Niedermoschel.

Etwa eine Stunde vor Beginn des Umzugs erfolgte die Sperrung beider Zufahrten zur Ortschaft von der B 420 aus. Die Sicherung dieser Sperrstellen, sowie die Absicherung der Umzugsstrecke übernahmen die freiwilligen Feuerwehren von Obermoschel und Hallgarten.

Für die anreisenden Besucher wurden an den Ortseingängen ausreichend Parkmöglichkeiten bereitgestellt, so dass es entlang der B 420 lediglich zu kurzzeitigen geringfügigen Verzögerungen kam. Die Sperrungen wurden am Ende des Umzugs gegen 16:00 Uhr wieder aufgehoben.

Mit ca. 1.500 Besucherinnen und Besuchern war die Veranstaltung wie im Vorjahr sehr gut besucht.

Der Umzug verlief störungsfrei. Entlang der Strecke kam es zu keinen polizeilich relevanten Ereignissen.

Nach Auflösung des Umzugs begaben sich die Närrinnen und Narren auf Ihren Heimweg oder zum Weiterfeiern auf das Festgelände in der Bahnstraße. | DSI

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

