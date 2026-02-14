Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberhausen an der Appel (ots)

Am Freitag, 13. Februar 2026, ereignete sich auf der L400 zwischen Oberhausen an der Appel und Dielkirchen ein Verkehrsunfall mit einem stark alkoholisierten Fahrzeugführer. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer fiel bereits vor dem Unfall durch seine Schlangenlinienfahrt auf der L400 auf. Dabei geriet er wiederholt auf die Gegenfahrbahn und zwang mehrere Verkehrsteilnehmer zu Ausweichmanövern. Als der 41-Jährige seinen Pkw auf der L400 anhielt, versuchte ein anderer Verkehrsteilnehmer, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Der alkoholisierte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und fuhr auf das Fahrzeug des 30-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Rockenhausen bittet Zeugen, die die Schlangenlinienfahrt beobachtet haben oder zu Ausweichmanövern gezwungen wurden, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 zu melden.

