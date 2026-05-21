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POL-ME: Info-Mobil: "STREIFENwagen" kommt nach Langenfeld - 2605072

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Langenfeld (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche ist der "STREIFENwagen" gleich zwei Mal in Langenfeld anzutreffen:

Am Dienstag, 26. Mai 2026, stehen die Polizeihauptkommissare Friso Hagen und Stefan Wienecke gemeinsam mit den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes am Hugo-Zade-Weg.

Am Donnerstag, 28. Mai 2026 stehen Polizeihauptkommissarin Jennifer Dau und Polizeihauptkommissar Stefan Wienecke gemeinsam mit den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit in der Zeit von 11 bis 13 Uhr vor der Hauptstelle der Sparkasse Langenfeld an der Solinger Straße.

An beiden Tagen können sich Bürgerinnen und Bürger zu allen gängigen Fragen aber auch rund um das Thema Seniorensichheit von den Beamtinnen und Beamten sowie den ASS!en beraten lassen. Ein besonderer Schwerpunkt bei den Gesprächen soll bei der in Langenfeld aktuell besonders gehäuft auftretenden Masche des sogenannten "Kettentricks" liegen, bei dem Seniorinnen und Senioren unbemerkt der Schmuck entwendet wird, nachdem zuvor nach einer Wegbeschreibung gefragt wurden. Auch zum Thema Taschendiebstähle können die Anwesenden gute Verhaltenstipps geben.

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