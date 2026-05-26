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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperliche Auseinandersetzung entwickelt sich zu Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte

Lahr (ots)

In der Nacht auf Montag kam es auf einer Sportveranstaltung am Sportplatz Dammenmühle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die sich beim Einschreiten der Polizei zu einer Widerstandshandlung entwickelte. Zwei eingesetzte Polizeibeamte sowie der widerstandsleistende Störer wurden hierbei leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 3:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem Mitglied des organisierendem Verein gekommen sein. Im weiteren Verlauf wurde der mutmaßlich aggressive Mittzwanziger von drei Verantwortlichen des Veranstalters der Örtlichkeit verwiesen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei der drei Eingreifenden im Alter von 23 und 24 Jahren leichte Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen hinzugerufener Beamte des Polizeireviers Lahr wurde deren Einsatz durch eine Vielzahl von Schaulustigen erschwert. Zudem kam es zu Widerstandshandlungen durch einen unbeteiligten Bekannten des 26-Jährigen. Der alkoholisierte Mann zeigte sich gegenüber den eingesetzten Kräften äußerst renitent und unkooperativ, sodass er schließlich überwältigt werden musste. Hierbei leistete er aktiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb ihm nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ins Haus steht.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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