POL-OG: Bietigheim, B3 - Schwerer Verkehrsunfall
Bietigheim (ots)
Aktuell sind Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit den Maßnahmen rund um einen Verkehrsunfall zwischen Bietigheim und Muggensturm beschäftigt. Gegen 15:15 Uhr kam es an der Kreuzung K3737 / B3 zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Hierbei wurde die am Unfall beteiligte Autofahrerin schwer verletzt.
/ma
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