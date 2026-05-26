Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, B3 - Schwerer Verkehrsunfall

Bietigheim (ots)

Aktuell sind Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit den Maßnahmen rund um einen Verkehrsunfall zwischen Bietigheim und Muggensturm beschäftigt. Gegen 15:15 Uhr kam es an der Kreuzung K3737 / B3 zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Hierbei wurde die am Unfall beteiligte Autofahrerin schwer verletzt.

/ma

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