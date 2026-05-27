Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ergaben sich gleich mehrere Verstöße im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 31-jährigen Pkw-Fahrers. Bei dem gegen 2:00 Uhr in Baden-Baden - Sandweier überprüften Wagen stellte sich heraus, dass am Pkw nicht zu dem Fahrzeug gehörige Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten durch eine Abfrage der polizeilichen Datensysteme außerdem feststellen, dass das Fahrzeug bereits seit dem letzten Jahr außer Betrieb gesetzt wurde. Für das Fahrzeug lag keine gültige Haftpflichtversicherung vor. Darüber hinaus konnte bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein Alkoholtest einen Wert von etwa 0,8 Promille ergab. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihm stehen nun gleich mehrere Anzeigen bevor.

/lb

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