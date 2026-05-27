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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hindernisse auf der Fahrbahn verteilt - Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden verteilten bisher unbekannte Personen auf der Höhe des Bahnhofs stadteinwärts zwei Leihfahrräder sowie zwei Baustellenabsperrungen auf der Fahrbahn. Zwei Anzeigeerstatter konnten noch rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Beim zweiten Anruf gegen 3:50 Uhr soll ein Zeuge zwei Jugendliche bei der Tatausführung beobachtet haben. Er beschreibt die beiden als etwa 14 Jahre alt. Die mutmaßlichen Täter sollen ein weiß-rotes Trikot getragen haben und auf einem E-Scooter geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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