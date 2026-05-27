POL-OG: Hindernisse auf der Fahrbahn verteilt - Zeugenaufruf
Rastatt (ots)
In den frühen Mittwochmorgenstunden verteilten bisher unbekannte Personen auf der Höhe des Bahnhofs stadteinwärts zwei Leihfahrräder sowie zwei Baustellenabsperrungen auf der Fahrbahn. Zwei Anzeigeerstatter konnten noch rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Beim zweiten Anruf gegen 3:50 Uhr soll ein Zeuge zwei Jugendliche bei der Tatausführung beobachtet haben. Er beschreibt die beiden als etwa 14 Jahre alt. Die mutmaßlichen Täter sollen ein weiß-rotes Trikot getragen haben und auf einem E-Scooter geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten.
/lb
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