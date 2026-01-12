Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Geschädigte und Zeugen nach Handyraub gesucht

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstagabend (10. Januar) gegen 21:20 Uhr eine aufgelöste und weinende Frau im Bereich des Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr an der Musfeldstraße. Er sprach die bislang unbekannte Frau an. Diese berichtete, dass ihr kurz zuvor ein Mann das Mobiltelefon aus der Hand gerissen habe. Der Täter sei anschließend in Richtung Pauluskirche geflüchtet.

Die Frau beschrieb ihn wie folgt: männlich, kurze schwarze Haare, Ziegenbart, schwarze kurze Hose, helle Jacke.

Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war die Frau nicht mehr vor Ort. Der Zeuge beschrieb sie als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe, auffällig langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, sowie einer braunen Jogginghose.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl die bislang unbekannte Geschädigte als auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell