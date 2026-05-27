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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Einbruch in Schnellrestaurant - Hinweise erbeten

Baden-Baden, Oos (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Rheinstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Einbrecher die Lagertür des Imbisses auf, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendete der Dieb mehrere Getränke im Wert von etwa 100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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