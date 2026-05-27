POL-OG: Einbruch in Schnellrestaurant - Hinweise erbeten
Baden-Baden, Oos (ots)
In der Zeit zwischen Montag, 23:00 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Rheinstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Einbrecher die Lagertür des Imbisses auf, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendete der Dieb mehrere Getränke im Wert von etwa 100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegen.
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