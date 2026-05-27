POL-OG: Einbruch in Schnellrestaurant - Hinweise erbeten

Rheinau (ots) - Am Dienstagabend kam es in Rheinau gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Beim Einbiegen auf die Hauptstraße soll der aus der Lichtenberger Straße kommende Autofahrer einen auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen dem 43-jährigen Radfahrer und dem PKW. Beim Sturz prallte der Radfahrer mit dem Kopf gegen ...

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