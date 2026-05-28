Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Achern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher in der Güterhallenstraße auf frischer Tat beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. Kurz nach 4 Uhr in der Früh sollen sich die beiden jungen Männer auf einem Firmengelände in Achern aufgehalten und erfolglos versucht haben, in das Firmengebäude einzudringen. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern konnten unmittelbar die Verfolgung der beiden Männer, die mit einem Lieferwagen mit abgeklebten Kennzeichen in Richtung der L87 flüchteten, aufnehmen. Auf der Flucht in Richtung Freistett stießen die Tatverdächtigen mit ihrem Lieferwagen zunächst gegen einen entgegenkommenden Transporter. In der Folge versuchen die beiden Männer den eingesetzten Streifenwagen abzudrängen. Im Bereich eines nahegelegenen Campingplatzes am Achernsee konnte die Fahrt schließlich gestoppt und der Lieferwagen angehalten werden. Durch die eingesetzten Streifenbesatzungen konnten zwei maskierte Insassen im Fahrzeug angetroffen werden. Beide Männer im Alter von 20 und 24 Jahren konnten vorläufig festgenommen werden, bei der Festnahme wurden zwei Beamte vom leicht verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter aus dem Landkreis Rastatt befinden sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wieder auf freiem Fuß.

/al

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