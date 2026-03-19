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BPOLP Potsdam: 15. Luftsicherheitstage 2026 - Branche setzt klares Signal für Qualität, Innovation und Zusammenarbeit

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Potsdam (ots)

Berlin - Mit einer starken Beteiligung von erneut rund 300 Vertreterinnen und Vertretern aus Behörden, Luftfahrt, Sicherheitswirtschaft, Wissenschaft und Politik sind heute die 15. Luftsicherheitstage erfolgreich zu Ende gegangen. Die zweitägige Fachveranstaltung wurde vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) gemeinsam mit dem Bundespolizeipräsidium ausgerichtet.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle sicherheitspolitische Entwicklungen, Qualitätsanforderungen in der Luftsicherheit, Innovationen in Ausbildung und Training sowie neue technologische Herausforderungen. Weitergehende Informationen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

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