Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Leichenwagen aus der Schweiz nachverzollt

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Lindau (ots)

Vergangenen Freitag (10.04.2026) überprüften Zollbeamte auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell eine als Leichenwagen ausgebaute Mercedes V-Klasse mit Schweizer Zulassung, die auf einem Anhänger in die EU kam. Das Fahrzeug sollte zur Reparatur nach Norddeutschland.

Weil der Fahrer, ein 66-jähriger Deutscher, keine Nachweise über eine Zollanmeldung hatte, erhoben die Zöllner rund 30.000 Euro Einfuhrabgaben nach. Nachdem der Betrag per Sofortüberweisung beglichen wurde, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Der Fall wurde an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm abgegeben.

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