Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Nagelstudio-Betreiberin beschäftigt Vietnamesen/innen illegal

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Giengen/LK Heidenheim (ots)

Bei der Überprüfung eines Nagelstudios Anfang April in Giengen an der Brenz haben Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit drei mutmaßlich illegal Beschäftigte aus Vietnam angetroffen.

Die Zöllner leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes gegen zwei Frauen und einen Mann ein und erhoben je 1000 Euro Strafsicherheit. Gegen die 32-jährige Inhaberin des Studios wird gesondert wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie des Einschleusens von Ausländern und Schwarzarbeit ermittelt.

Bei der Kontrolle gaben die Beschäftigten zunächst an, schon länger nicht mehr in Besitz von Ausweisdokumenten zu sein und auch erst einen Tag dort zu arbeiten. Die die mit richterlichem Beschluss erwirkte anschließende Durchsuchung der Arbeitnehmerunterkunft brachte dann die Ausweise zu Tage. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie sich weder in Deutschland aufhalten, noch hier arbeiten durften. Zudem deuten einiges darauf hin, dass die Drei schon längere Zeit in dem Nagelstudio tätig waren.

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