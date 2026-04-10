Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll verhindert Schmuggel von Tabakwaren und Luxusfahrzeug - Zollkontrollen im Grenzgebiet

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Lindau (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.04.) verhinderte der Zoll in Friedrichshafen gleich zwei Schmuggelversuche auf der A96 bei der Einreise nach Deutschland.

Mittags kontrollierten die Beamten einen österreichischen Kleintransporter bei Sigmarszell. Bei der Überprüfung wurden 17.640 Zigaretten, 0,79 kg Tabak sowie 1.000 Heets festgestellt. Der Fahrer, ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, hatte die Waren ohne die erforderliche Anmeldung beim Zoll trans-portiert. Die Beamten stellten die Waren als Beweismittel sicher und forderten den Fahrer zur Zahlung der Tabaksteuer in Höhe von knapp 4000 Euro auf. Gegen ihn wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Wenige Stunden später kontrollierten die Zöllner in Lindau einen in der Schweiz zugelassenen Ferrari 430 Scuderia. Der 33-jährige tschechische Fahrer konnte die formelle vorübergehende Verwendung des Fahrzeugs nicht nachweisen, womit die Einfuhrabgaben fällig wurden. Das Fahrzeug, welches auf seine Mutter zugelassen war, wurde daher als vorschriftswidrig verbracht eingestuft. Der Wert des Sportwagens beläuft sich auf fast 220.000 Euro. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung von knapp 22.000 Euro konnte eine Sicherstellung vor Ort vermieden werden. Auch hier wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernimmt die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

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