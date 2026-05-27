Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Geschwindigkeitskontrollen in der Schwarzwaldhochstraße

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Samstag wurden im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr bei Lasermessungen auf der Schwarzwaldhochstraße zwischen Helbingfelsen und Zimmerplatz sechs Autos und zwölf Motorräder kontrolliert. Die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen erbrachten sechs Verstöße im Bereich von 21 bis 40 Stundenkilometer über dem erlaubten Tempolimit von 50 km/h. Ein Motorradfahrer war mit über 90 km/h unterwegs. Nach Abzug der Toleranz blieb bei dem schnellst gemessenen Fahrzeug eine Überschreitung von 46 km/h. Bei den kontrollierten Motorrädern konnten keine technischen Beanstandungen festgestellt werden.

/lb

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