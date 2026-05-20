POL-CUX: Update zum schweren Unfall auf der B73 - Vollsperrung aufgehoben
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Die Vollsperrung konnte mittlerweile aufgehoben werden. Der Verkehr wird aktuell halbseitig wechselnd durch Verkehrsleitung der Polizei an der Unfallstelle vorbeigeführt.
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