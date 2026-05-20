POL-CUX: Update zum schweren Unfall auf der B73 - Vollsperrung aufgehoben

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/B437. Am gestrigen Dienstagabend (19.05.2026) hatte ein 25-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW Audi in der Südröhre des Wesertunnels eine Panne und war mit dem Fahrzeug liegengeblieben. Vor Ort stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die am PKW angebrachten Kennzeichen waren als ...

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